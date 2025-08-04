Rizespor, Gürcü Kaleci Kereselidze’nin peşinde

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gürcistan A Milli Takımı kalecisi Davit Kereselidze’yi transfer listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Gürcistan’da “yılın kalecisi” seçilen 25 yaşındaki eldiven, Haziran ayında ilk kez A Milli formayı giydi. 1.91 boyundaki Kereselidze, FC Dila Gori ile çıktığı 34 maçın 15’inde kalesini gole kapatarak dikkat çekti.

KALEDE BOŞLUK VAR

Kaleci Tarık Çetin’in Fenerbahçe’ye transferi sonrası kaleye takviye arayan Rizespor, Avrupa’daki görüşmelerden sonuç alamayınca rotasını Gürcistan’a çevirdi. Gündeme gelen son isim Kereselidze için kulüp temaslarını hızlandırdı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Genç kaleciye Hollanda Ligi’nden de ilgi olduğu belirtilirken, kulübüyle 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Kereselidze için Rizespor’un ısrarcı olduğu ifade edildi. Karadeniz ekibinin yakın zamanda resmi teklif sunması bekleniyor.