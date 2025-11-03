Rizespor son dakikalarda Fatih Karagümrük'ü yıktı

- Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
- 82. dakikada Attila Mocsi'nin attığı golle galip gelen Rizespor, 3 hafta sonra kazandı ve 13 puanla 11. sıraya yükseldi.
- Fatih Karagümrük ise 4 puanla son sırada kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Rizespor'un golünü 82. dakikada Attila Mocsi kaydetti.
Bu sonuçla 3 haftalık aranın ardından galip gelen ve puanını 13 yaparak 11. sıraya yerleşen Rizespor, ligdeki bir sonraki maçında Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
4 puanla son sırada kalan Fatih Karagümrük ise Konyaspor'u konuk edecek.
RİZESPOR: 1 - FATİH KARAGÜMRÜK: 0
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Can Alp
Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 60 Sowe), Laçi, Rak-Sakyi (Dk. 71 Mihaila), Buljubasic (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto (Dk. 46 Emrecan Bulut), Jurecka
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec (Dk. 90 Çağatay Kurukalıp), Kranevitter, Doh (Dk. 90 Barış Kalaycı), Serginho (Dk. 63 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 73 Ahmet Sivri), Larsson, David Fofana
Gol: Dk. 82 Mocsi (Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 29 Rak-Sakyi, Dk. 68 Mocsi (Rizespor), Dk. 40 Atakan Çankaya Dk. 44 Doh, Dk. 71 Anıl Yiğit Çınar (Fatih Karagümrük)