Rizespor taraftarıyla buluştu

Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Rizespor yönetimi ve takımı düzenlenen etkinlikte taraftarlarıyla buluştu.

Çaykur Didi Stadı'ndaki etkinlikte taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde meşale yakarak, Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

"ÇOK DEĞERLİ FUTBOLCU ARKADAŞLARDAN OLUŞAN BİR EKİBİMİZ VAR"

Taraftarlara hitap eden Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, yeni sezonu başarılarla, galibiyetlerle, mutluluklarla doldurarak Rizespor'un tarihine başarılı bir sezon yaşatma temennisinde bulundu.

Çok güzel bir ekip kurduklarına anlatan Turgut, şu ifadeleri kullandı:

Çok değer verdiğimiz, çok sevdiğimiz İlhan hocamız futbolun başında yine çok kıymetli, çok değerli futbolcu arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz var.

"BAŞARILI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Turgut, Rizespor'un ekibiyle, hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla, yönetimiyle sokağıyla, çarşısıyla bir oldukça, beraber oldukça daha güçlü ve daha başarılı olacağını ifade etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turgut, şu şekilde konuştu:

Dostça, kardeşçe, sportmence önce Rizespor'umuzun sonra hiçbir kulübümüzün, hiçbir topçusunun sakatlanmadığı bir sezon diliyorum. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu unutmadan mücadelemizi yapıp, inşallah en üst seviyeler oynayıp başarılı olmaya çalışacağız.

Turgut, yeni transferlerinin olacağını da sözlerine ekledi.

"ÇOK GÜZEL BİR SEZON UMUYORUZ"

Teknik direktör İlhan Palut ise tüm teknik heyet ve futbolcularla, taraftarlarla böyle bir akşamda beraber oldukları için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Palut, ligin başlayacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: