Rizespor'da hedef alt sıralardan kurtulmak

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, sezonun ikinci yarısındaki "en büyük hedeflerinin oyunu geliştirerek alt sıralardan yukarıya çıkmak" olduğunu söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-mavili takımın teknik direktörü Uçar, AA muhabirine, ligin ilk yarısında belirledikleri hedeflerin gerisinde kaldıklarını dile getirdi.

"HEDEFİMİZ ALT SIRALARDAN YUKARIYA ÇIKABİLMEK"

Uçar, ilk yarının son 3 maçında daha fazla puan alabilecekleri oyun sergilediklerine dikkati çekerek "İkinci yarıdaki en büyük hedefimiz hem oyunumuzu geliştirmek hem de puan anlamında alt sıralardan yukarıya çıkabilmek. Puan anlamında da istediğimiz en iyi yerde bitirmek olacak. Şu an itibarıyla birinci hedefimiz o." diye konuştu.

"ÇOCUKLAR EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Uçar, 3 gün Rize'de kamp yaptıktan sonra Antalya'da hazırlıklara devam ettirdikleri, deplasmanda Erzurumspor FK ile 14 Ocak'ta oynayacakları Türkiye Kupası C Grubu maçı için bu kente gidecekleri bilgilerini verdi.

Kampın genel olarak iyi geçtiğini anlatan Uçar, "Çocuklar özverili şekilde onlardan istediklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kampı iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya çok iyi başlangıç yapan Rizespor'u seyrettirebilmek en büyük arzumuz olacak." değerlendirmesini yaptı.

SAKYI, GERİ ÇAĞIRILABİLİR

Oyuncuları Vaclav Jurecka'nın ailevi sorunlardan dolayı takımdan ayrıldığını aktaran Uçar, bu nedenle ofansif orta saha oyuncusu arayışında olduklarını söyledi.

Uçar, Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan sezon başında kiraladıkları İngiliz oyuncu Jesurun Rak-Sakyi'nin de takımı tarafından geri çağrılma durumunun olduğunu, Rak-Sakyi'nin ayrılması halinde sağ kanada da transfer yapabileceklerini ifade etti.

"ZOR GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gaziantep FK'yı 5-2 mağlup ettiklerini hatırlatan Uçar, "Öncelikli olarak bu zor gruptan çıkmak istiyoruz. Çıktıktan sonra önümüzde üç maç kalıyor. Bakalım bu yarı finalse yarı final, finalse final. Oyuncularım da ben de ekibim de hatta camiamız da Türkiye Kupası'na çok ehemmiyet veriyor. Senelerdir ulaşılamayan bir hedefe bu sene itibarıyla ulaşmak en büyük arzumuz olacak." diye ​​​​​​​konuştu.

"HAK ETTİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Ligin ikinci yarısına deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacaklarını dile getiren Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

Göztepe inanılmaz iyi sonuçlar alıyor. İnanılmaz iyi oyunlar oynuyor. Ligin en az gol yiyen takımı. En sert savunma yapan takımı. Belki fiziksel anlamda ligin en iyi değerlerine sahip takımı. Göztepe deplasmanları her zaman zor ama biz de genel anlamda iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Her maç olduğu gibi kazanmak için oynayacağız. Önce Erzurum maçı, sonrasında Göztepe maçına aynı şekilde hazırlanıp hak ettiğimiz sonucu almak istiyoruz.

12. SIRADA YER ALIYORLAR

Karadeniz ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmada topladığı 18 puanla 12. sırada yer aldı.