Rizespor'dan "Birlik ve Beraberlik Şöleni"

Rizespor Kulübünce Rize'nin İkizdere ilçesinde organize edilen "Birlik ve Beraberlik Şöleni" başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anzer Yaylası'nda düzenlenen şölende Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, yaylanın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

"BURAYA GELEN HERKES BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Turgut, Anzer'in kendi köyü olduğuna işaret ederek, "Doğup, büyüdüğüm topraklar. Buraya gelen herkes bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Rizespor ile "Bir olmak, beraber olmak, aile olmak" niyetiyle yola çıktıklarını aktaran Turgut, bu etkinliklerin birlik ve beraberliklerini artıracağına inandığını aktardı.

TRANSFER MESAJI

Turgut, Rizespor'un yeni sezon hazırlıkları hakkında da bilgi vererek, transfer çalışmalarının devam ettiğini, özellikle kaleci pozisyonu başta olmak üzere birkaç mevki için takviye yapacaklarını belirtti.

Sanatçıların sahne aldığı şölen, bugün sona erecek.