Rizespor'dan hakem kararlarına tepki!

Galatasaray, Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Rizespor’u 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 12 yaptı. Rizespor ise 1 puanda kaldı.

Maçın sonrasında ise Rizespor Kulübü'nün resmi hesabından hakem kararlarına tepki gösterildi.

"FUTBOLCULARIMIZIN EMEĞİNE SAYGI BEKLİYORUZ"

Rizespor Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, müsabakanın ardından resmi hesaptan bir açıklama yayınladı.

Bakır'ın açıklaması şu şekilde:

Çok şey istemiyoruz; Sahada mücadele eden futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz.



Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında oynadığımız Galatasaray karşılaşmasında verilen hakem kararları, camiamıza büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştır.

Ofsayt gerekçesi ile verilmeyen iki golün yanında, ilk golün tartışmalı milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, yarı otomatik sistemde kötü grafiker imzası taşımaktadır.



Öte yandan, hakemin oyuncularımıza tutumu spor kamuoyunca açıkça görülmüş, birçok pozisyonda fauller görmezden gelinmiş, Çaykur Rizespor aleyhine çok kolay düdükler çalınmıştır. ‘Gri’ olarak adlandırılan pozisyonların rakip lehine değerlendirilmesi, takımımızın saha içi mücadelesini düşürmüş, kolay fauller ile oynamamıza müsaade edilmemiştir.



Bu durum, hakemlerin Anadolu takımlarına karşı tarafsızlığına olan güveni ciddi biçimde zedelemektedir. Futbolun temel değerleri arasında olan eşitlik ilkelerinin sahada uygulanmadığı bir maç, sporun ruhuna zarar vermektedir. Hakemlerin tutumları sorgulanmadıkça, bu güven kaybının derinleşmesi kaçınılmaz görünmektedir.



MHK’ye lig başında ‘Görünen köy kılavuz istemez’ atasözünü hatırlatıyor, yaşananların üstünü örtmemesini, aksi taktirde bu gidişatın baş sorumlusu olacaklarının altını çizmek isteriz.



Unutulmamalıdır ki; hakemlerin verdiği kararlar sadede Çaykur Rizespora camiasına zarar vermeyecek, futbolun güven duygusunun yıkılmasına neden olacaktır.



Son yıllarda kulübümüz aleyhine verilen yanlış ofsayt kararları, saç traşı, ayak topuğu dikeni gibi sebeplerle VAR’dan iptal idilen gol kararları ve MHK’nin görmezden gelmesi camiamızda derin hayal kırıklığı yaratmaktadır.