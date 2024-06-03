Rizespor'un yeni sezon formaları belli oldu İlhan Palut yönetimindeki Süper Lig ekiplerinden Rizespor, yeni sezon formalarını tanıttı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, yeni sezon formalarını taraftarına tanıttı.

Rizespor’un resmi sosyal medya hesapları öncelikle ‘Elini yüreğine koy ve hazır ol’ paylaşımı ile taraftarlarını saat 14.53’te yapılacak paylaşım için geri sayıma geçirdi.

Saatlerin 14.53’ü göstermesiyle birlikte yeşil-mavili ekibin sosyal medya hesaplarında yeni sezon formalarını tanıtan bir video yayınlandı.

Çıkarılan 5 forma taraftarın beğenisine sunuldu

Yeni sezonda futbolcuların terleteceği formaları gören yeşil-mavi sevdalısı taraftarların beğenisini topladı.

Yapılan videoda çay toplayan bir aileye teknik direktör İlhan Palut ve yanında bulunan iki çocuk tarafından yeni sezon formaları hediye edilerek beraber poz verdi.

Rizespor yeni sezon için 5 adet farklı forma tasarımı kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)