Roland Sallai: Bu sene büyük hedeflerimiz var

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, 90 dakika sonunda sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU SENE BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Karşılaşmayı değerlendirerek takımın hedeflerine vurgu yapan Sallai, şunları dedi:

Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var, bu sene büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak istiyoruz.