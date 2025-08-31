Abone ol: Google News

Roland Sallai: Bu sene büyük hedeflerimiz var

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, sahalarında Rizespor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 00:10
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, 90 dakika sonunda sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU SENE BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Karşılaşmayı değerlendirerek takımın hedeflerine vurgu yapan Sallai, şunları dedi:

Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var, bu sene büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak istiyoruz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

Macar futbolcu ayrıca sarı-kırmızılıların Avrupa hedeflerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

Takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek kadroya ve kaliteye sahibiz. Buna inanıyorum.

