Roland Sallai: Bu sene büyük hedeflerimiz var

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, 90 dakika sonunda sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"BU SENE BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"
Karşılaşmayı değerlendirerek takımın hedeflerine vurgu yapan Sallai, şunları dedi:
Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var, bu sene büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak istiyoruz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI
Macar futbolcu ayrıca sarı-kırmızılıların Avrupa hedeflerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:
Takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek kadroya ve kaliteye sahibiz. Buna inanıyorum.