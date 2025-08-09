Roland Sallai: Her şeyimi vermeye çalışıyorum

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı takımın Macar futbolcusu Roland Sallai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Sallai, şunları dedi:

Galibiyet için gelmiştik. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Bugün de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takım da güzel performans gösterdi. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz.