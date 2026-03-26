Rakibimiz Romanya'yı yakından tanıyalım

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor...

Ay-yıldızlılar, finale kalması durumunda ise Slovakya - Kosova maçının galibiyle karşılaşacak.

Milliler, finale yükselmesi halinde deplasmanda maça çıkacak.

ROMANYA'YA YAKINDAN BAKALIM

Peki karşılaşacağımız Romanya nasıl bir takım?

Romanya Milli Takımı, Avrupa futbolunda orta üst seviyede değerlendirilen, disiplinli ve savunma yönü güçlü bir takım olarak bilinmektedir.

Romanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Avusturya, Bosna-Hersek, Güney Kıbrıs ve San Marino ile mücadele etti.

Eleme grubunu Avusturya ve Bosna-Hersek'in ardından 13 puanla üçüncü sırada tamamladı ve Uluslar Ligi'nden buraya geldi.

Yani Romanya, bir yandan ritim bulabilen diğer yandan baskı yükseldiğinde savrulabilen bir takım görüntüsü veriyor.

HOCALARI ÇOK TANIDIK BİR İSİM

Romanya'nın teknik direktörlük görevini daha önce ülkemizde de Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımı'nı da çalıştırmış olan Mircea Lucescu yürütüyor.

Türkiye, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya ile bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi.

1986 Dünya Kupası Elemeleri’nde iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Milliler, 1985’te İstanbul’da 3-1, deplasmanda ise 3-0 kaybetti. Tek beraberlik ise 1983’te oynanan hazırlık maçında geldi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

KİLİT OYUNCULARI KİMLER?

Romanya’nın güncel kadrosuna baktığımızda dikkat çekebilen isimler yer alıyor...

Savunmada Andrei Ratiu, Andrei Burcü ve Nicusor Bancu; orta sahada Razvan Marin, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Dennis Man ve Valentin Mihaila, ileri uçta ise Daniel Birligea öne çıkıyor.

Yine Romanya'da forma giyen Denis Draguş (Eyüpspor), Ianis Hagi (Alanyaspor), Deian Sorescu (Gaziantep), Valentin Mihaila (Rizespor) gibi ligimizde forma giyen oyuncular da ter döküyor.

Romanya Milli Futbol Takımı'nın Transfermarkt verilerine göre toplam güncel piyasa değeri 104 milyon euro olarak gösteriliyor.

Takımdaki en pahalı oyuncu 20 milyon euroluk değeriyle Tottenham'da forma giyen Radu Draguşin olarak öne çıkıyor.

EURO 2024 PERFORMANSI

Romanya Milli Takımı, EURO 2024’te sergilediği performansla futbol kamuoyundan tam not aldı. Edward Iordanescu yönetimindeki “Tricolorii”, Ukrayna, Slovakya ve Belçika’nın yer aldığı grupta lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Açılış maçında Ukrayna’yı 3–0 yenerek dikkat çeken Romanya, Belçika’ya kaybetti ancak Slovakya ile 1–1 berabere kalarak grubunu zirvede tamamladı.

Son 16 turunda Hollanda’ya 3–0 yenilerek elenen ekip, disiplinli savunması ve kolektif oyunuyla alkış topladı.