Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da fırtına gibi esiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya Bundesliga’da 8. hafta, Leipzig’in farklı galibiyetiyle damga vurdu.

Konuk ekip, Augsburg deplasmanında adeta fırtına gibi esti ve sahadan 6-0’lık skorla ayrıldı.

Leipzig’in gollerini 10. dakikada Yan Diomande, 18. dakikada Romulo, 22. dakikada Antonio Nusa, 38. dakikada Christoph Baumgartner, 56. dakikada Assan Ouedraogo ve 65. dakikada Castello Lukeba kaydetti.

LEIPZIG FARKLI KAZANDI

Ev sahibi Augsburg ise rakibinin hızına karşı koyamadı.

Bu sonuçla Leipzig puanını 19’a yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Augsburg ise 7 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.

ROMULO FIRTINASI ALMANYA’DA DA SÜRÜYOR

Diomande’nin golünde asist yapan ve 18’inci dakikada ağları sarsan Romulo, bu maçta yaptığı 2 gol katkısıyla performansını yükseltti.

Romulo, bu sezon çıktığı 8 maçta, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısına ulaşmış oldu.

8 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST

23 yaşındaki Sambacı, 1.5 yıllık Göztepe serüveninde de 46 maçta 22 gol atıp 13 asist üretmişti.

Öte yandan Romulo, geçtiğimiz sezon 3 büyüklerin transfer gündemine gelmiş ancak oyuncuyla ilgili herhangi bir harekete geçilmemişti.