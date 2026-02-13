Sacha Boey, 760 gün sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde

- Sacha Boey, Galatasaray'a geri döndü ve 760 gün sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ilk maçına çıktı.
- Eyüpspor karşılaşması, Boey'in sarı-kırmızılı formayla iç sahada 15 Ocak 2024'ten sonra tekrar taraftarların önünde oynadığı maç oldu.
- Boey, bu maçta ayrıca ilk kez 11'de şans buldu.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray’ın, bu transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey, ikinci döneminde ilk kez Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadı.
760 GÜN SONRA TARAFTAR ÖNÜNDE
Sarı-kırmızılılarla iç sahada en son 15 Ocak 2024 tarihindeki Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Boey, bu maçla birlikte 760 gün sonra taraftarların karşısına çıktı.
İLK KEZ 11'DE
Fransız futbolcu, Eyüpspor müsabakasıyla ayrıca ilk kez 11’de şans buldu.