Sacha Boey için Almanya'dan açıklama: 10 milyon euro kabul edilmeli

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey ile sıcak bir gelişme yaşandı.

2 yıl aranın ardından sarı-kırmızılı takıma dönen Boey için Almanya'dan çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.

MATTHAUS, BOEY İÇİN KONUŞTU

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Bayern Münih'in transfer gündemine dair isim isim değerlendirmelerde bulundu.

Matthaus, Boey için de konuştu ve Fransız futbolcunun Bayern Münih'e geri dönmemesi gerektiğini söyledi.

"15 MİLYON EURO ÖDEMEZLER"

Lothar Matthaus, "Galatasaray'ın Sacha Boey için 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor ancak Boey için bu parayı ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum." dedi.

"10 MİLYON EUROYU KABUL ETSİNLER"

Matthaus, "Bayern Münih, Sacha Boey için 10 milyon euroluk teklifleri bile kabul etmeli." sözlerini sarf etti.

KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO

Galatasaray, Sacha Boey'u 500 bin euro bedelle sezon sonuna kadar kiralamıştı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Rizespor ve Eyüpspor maçlarında forma şansı bulmuştu.