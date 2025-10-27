Sadettin Saran: Beşiktaş'ı yeneceğiz, şüpheniz olmasın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin, Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında kentteki bir okulu ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, daha sonra Sanko Park AVM’de yer alan Fenerium mağazasına geçerek taraftarlarla buluştu.

Basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada bir taraftarın, "Sergen Yalçın taraftarlarına Fenerbahçe'yi yenmek için her şeyi yapacaklarını söyledi, siz de bize yenmek için söz veriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Saran, "Beşiktaş maçını yeneceğiz. Şüpheniz olmasın." şeklinde cevap verdi.

"MARKAMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Başkan Saran, Fenerium mağazalarının önemine de değinerek, "Her maçta, her deplasmanda Fenerium'ları ziyaret edeceğiz. Markalarımızla gurur duyuyoruz. Sponsorlarımız da bizim en büyük destekçilerimiz. Fenerium ile birlikte daha güzel işler yapacağız ve buradaki satışlar da artacak" diye konuştu.

Fenerium Mağazalarından Sorumlu Yönetici Sinan Öncel ise mağazalarına çok büyük bir ilgi olduğunu ve ekiplerin problemlerini, isteklerini dinleyeceklerini sözlerine ekledi.