Sadettin Saran, derbinin ardından stattan ayrıldı

Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, bitiş düdüğünün hemen ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte stattan ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Torreira kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.
STADYUMDAN DİREKT AYRILDI
Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran da maçın bitiş düdüğünün hemen ardından stattan ayrıldı.
Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte stattan çıkış yapan Saran, kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)