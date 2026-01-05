Sadettin Saran, spor şube polislerine espri yaptı

- Sadettin Saran, Fenerbahçe kafilesiyle Adana'da otel önündeki spor şube polislerine espri yaptı.
- Fenerbahçe - Samsunspor maçı Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
- Başkan Saran, Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve takımın motivasyonunu iyi gördüğünü belirtti.
Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması, yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe kafilesi uçakla Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi.
TARAFTAR KARŞILADI
Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular otobüse binerek Adana merkezde konaklayacakları otele hareket etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar otel önünde kafileyi karşılayarak tezahüratlarda bulundu.
"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ"
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" diye konuştu.
"BENİ KORUYOR MUSUNUZ?"
Başkan Saran, otel önünde güvenlik önlemi alan spor şube polislerine de espri yaparak, "Nasılsınız spor şube, beni koruyor musunuz?" diyerek selamlaştı.