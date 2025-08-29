Sadettin Saran, teknik direktör adayını açıkladı

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek Avrupa kupalarına Avrupa Ligi'nden devam edecek olunmasının ardından teknik heyet konusunda da karar alındı.

Fenerbahçe yönetim kurulu ile Teknik Direktör Jose Mourinho arasında yapılan görüşme sonrası yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2024-2025 sezonu başından itibaren görev yapan Portekizli teknik adam emekleri için teşekkür ederek gelecek kariyerinde başarı diledi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYI AÇIKLANDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, el sıkıştığı teknik direktörü açıkladı.

Saran, daha önce Porto ve son olarak Milan'ı çalıştıran Sergio Conceiçao ile anlaştığını duyurdu.

"TEKNİK DİREKTÖR ADAYIMIZ SERGIO CONCEICAO'DUR"

İşte Sadettin Saran'ın açıklaması:

Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun bugün itibariyle kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur.



Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında, verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir.



Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sérgio Conceiçao'dur.



Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz. Sérgio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır.



Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır.



Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz.



Fenerbahçe her şeyden önemlidir.

13 KUPA KAZANDI

Son olarak İtalyan devi Milan'da görev alan ve kırmızı-siyahlılardan 30 Haziran tarihinde ayrılan Conceiçao, kariyerinde 13 kupa kazandı.

50 yaşındaki çalıştırıcı, Milan'da İtalya Süper Kupası, Standard Liege takımında ise Belçika Kupası'nı kaldırdı.

Portekizli teknik adam, Porto ile ise 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupa ve 1 kez de Portekiz Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

SARAN İMZAYI TESLİM ETMİŞTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etmişti.

Sadettin Saran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin geleceği için üzerlerine düşen sorumlulukla "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıktıklarını hatırlatarak şunları kaydetmişti: