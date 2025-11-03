Sadettin Saran'dan futbolculara 'derbi' primi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında derbi heyecanı yaşandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf, sarı-lacivertliler oldu.

DERBİDE GALİP FENERBAHÇE

Ve Fenerbahçeli futbolcular, yenilgiyi unuttu, seri galibiyetler almaya başladı ve derbide de Beşiktaş'ı mağlup etti...

Hal böyle olunca Sadettin Saran yönetimi de bu başarıyı karşılıksız bırakmadı.

FUTBOLCULAR PRİMİ KAPTI

Sarı-lacivertli futbolcular, Beşiktaş derbisinin primi olarak 1.2 milyon euroya (58.25 milyon TL) hak kazandı.

Fenerbahçe sıradaki Viktoria Plzen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarından da 3'er puan çıkarırsa, Saran yönetimi takıma yine prim verecek.