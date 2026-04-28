Sadettin Saran'dan Samandıra'ya çıkarma: Oyuncularla görüşecek!

Fenerbahçe'de sular durulmuyor...

Ligde alınan kötü sonuçlar ve Türkiye Kupası'ndan elenmenin ardından son darbe, Galatasaray mağlubiyeti oldu.

TEDESCO VE ÖZEK GÖNDERİLDİ

Dün olağanüstü toplanan sarı-lacivertli yönetim, Domenico Tedesco ve Devin Özek'in görevine son verdi.

Gündeme bomba gibi düşen gelişmelerin yankıları, bu sabah da sürmeye devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti.

OYUNCULARLA ÖZEL TOPLANTI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özel ile yolların ayrılmasının ardından oyuncularla özel bir toplantı gerçekleştirecek.

Hem kendi durumu hem de takımın mevcut süreciyle ilgili tüm detayların konuşulacağı kritik bir görüşme yapılacak.