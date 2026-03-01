Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor maçının ardından "Biz şampiyon olacağız." dedi.
Fenerbahçe, ligin 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'de geçen hafta sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu kayıpla birlikte ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
MAÇ SONU TOPLANTI
Saran, 2-2'lik beraberlik sonrası stadyumda ekibiyle birlikte kısa süren bir toplantı gerçekleştirdi.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Toplantının ardından stadyumdan ayrılan Sadettin Saran, bu sırada basın mensuplarından gelen soruların ardından, "Biz şampiyon olacağız." dedi.
Sadettin Saran, "Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Aynen devam, toparlayacağız." şeklinde yanıt verdi.
Sadettin Saran, açıklamalarının ardından stadyumdan ayrıldı.