Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük sözleri!

Kadıköy'deki bir AVM'de gerçekleştirilen Ünifeb Mezunlar Derneği'nin Cumhuriyet'in 102. yılı için organize edilen Cumhuriyet Konserleri'ne katılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gururlu olduklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Saran, "Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayacağız. Gururluyuz ve mutluyuz. İnşallah nice seneler birlikte kutlarız." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ŞEYLER ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 152 hakemle ilgili soruyu yanıtlayan Saran, şöyle konuştu:

Dün Gaziantep'te de benzer şeyler söyledim. Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek. Şu anda tek söyleyeceğim, takipçisiyiz ve yeri gelince konuşacağız. Bunu ortaya çıkaranları bir kez daha kutluyoruz. Türk futbolu adına temiz sayfa açılması için fırsat olduğunu düşünüyoruz. İçimizdeki kirli insanlardan kurtulmak adına, Türk futbolunun tertemiz bir noktaya gelmesi adına hak yememeye son derece özen gösteren bir kulüp olarak gelişmelerden son derece mutluyuz. Yeri gelince konuşacağız. Daha fazla şeyler ortaya çıkacaktır.

"ŞAŞIRMADIK"

Saran, Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük'ün PFDK'ya sevk edilenler arasında yer almasına dair ise "Şaşırmadık. Daha fazlası da çıkacaktır. Şu anda takipteyiz. Geç de olsa ortaya çıktı. Ortaya çıkaranları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktanın yalnızca hakemlerle kalmayacağını vurgulayan Saran, acele etmemek gerektiğini dile getirdi.

"ÇOK ZOR SÜREÇLER ATLATTIK"

Futbol takımının son aldığı galibiyeti ve Gaziantep dönüşünde uçakta çekilen görüntüleri hakkında da konuşan Sadettin Saran, şunları söyledi: