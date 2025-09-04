Sadri Şener'den Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a önemli açıklamalar yaptı.

Şener; Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğü, Ertuğrul Doğan'ın politikaları, Fatih Tekke ve Türk futbolu hakkında görüşlerini paylaştı.

"UĞURCAN'IN GİTMESİNİ ÇOK ŞIK BULMUYORUM"

Şener, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı için şu ifadeleri kullandı:

Uğurcan takım kaptanı, Trabzonspor'u A Milli Takım'da temsil eden tek oyuncu. Tabii çok önemli bir para kendisi için de, takım için de. Ama dünyada her şey para değil. Uğurcan'ın gitmesini çok şık bulmuyorum. Başkan göndermeyeceğini söylemişti ama ekonomik detaylarını çok bilmediğimden o konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama Uğurcan'ın ifadeleri hoş değil. Avrupa Ligi'nde oynamak için gidiyorum demesi… Kal bizde, şampiyon ol öyle git Avrupa'ya. Demek ki onu beceremiyorsun. Kendisine başarılar diliyorum, yapacak bir şey yok.

"BİZİM GALATASARAY GİBİ BÜYÜK PARALARIMIZ YOK"

Şener, Trabzonspor'un ekonomik yapısına değinirken, şu ifadeleri kullandı:

Bizim Galatasaray gibi büyük paraları yok kulübün. İşte Ertuğrul'un sırtında gidiyor. Bence yetişen bu oyuncular kolay değil, Trabzonspor'a çok emek veriyor. Gidişi şık değil, hoş olmadı.

"SAĞDAN SOLDAN TRANSFER YAPIYORUZ AMA KALİTESİNİ BİLMİYORUZ"

Eski başkan, transfer politikası hakkında da eleştirilerde bulundu:

Sağdan soldan transfer yapıyoruz ama kalitesini bilmiyoruz. Biz katıldığımızda 35-40 milyon euro para kazanmıştık yayın gelirleri vs. Büyük paraydı bizim için. Bu ligde 3-4 sene şampiyon olursan ekonomik durumunu düzeltebilirsin.

"UĞURCAN, GALATASARAY İÇİN MÜTHİŞ BİR İSİM"

Uğurcan'ın Galatasaray'da başarılı olabileceğini de söyleyen Şener, şunları dedi:

Olabilir tabii. Uğurcan iyi kaleci. Muslera da iyi kaleciydi. Galatasaray kalecilerini iyi seçiyor. Uğurcan da müthiş bir isim onlar için. Hayırlısı olsun, parayı gözden çıkarmışlar, yapacak bir şey yok.

BURAK YILMAZ VE FATİH TEKKE YORUMU

Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğü hakkında "Çok takip etmiyorum ama Antep'te 2 maçını kazandı. İyi olur inşallah, efendi çocuktur" diyen Şener, Fatih Tekke içinse, "Zeki bir çocuk. Futbolu da zekiydi oynarken. İnşallah muvaffak olur" sözlerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK 4 TAKIM ARASINDA GEÇER"

Trabzonspor'un şampiyonluk şansına dair de konuşan Şener, şunları dedi:

4 takım arasında geçer. Araya biri girer çıkar. Böyle gider. Futbol çok paralı bir iş olmaya başladı. Bu iş nasıl gidecek bilmiyorum.

TFF ELEŞTİRİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu hakkında da konuşan Şener, şu ifadeleri kullandı: