Uğurcan Çakır, Galatasaray ile anlaştığını açıkladı

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Uğurcan Çakır'ın yeni adresi belli oldu.

Galatasaray ile Trabzonspor anlaşmaya vardı.

UĞURCAN ANLAŞMAYI DUYURDU

29 yaşındaki milli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray ile anlaşmaya vardığını belirterek Trabzonspor'a veda etti:

Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil...



Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.



Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...



Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.



Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük...



Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi.



Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.



Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.



Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.



Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.