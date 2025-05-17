İHA

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un diğer gol krallarıyla İzmit'te buluşan 1991-1992 sezonunda 29 gol atan ve gol kralı olan Milletvekili Saffet Sancaklı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Kocaelispor'un şampiyonluğunu, Oğulcan Çağlayan'ın gol krallığını ve Süper Lig'e yükselmede emeği olan herkesi tebrik eden eski gol kralı Sancaklı yönetime önerilerini sıraladı.

"SÜPER LİG, HİÇ 1. LİG'E BENZEMİYOR"

Oyunculuk ve yöneticilik deneyimlerini aktaran Saffet Sancaklı, şunları dedi:

Şunu öneriyorum; Süper Lig, hiç 1.Lig'e benzemiyor. Çok üst kategori. Dünyanın en iyi oyuncuları geliyor, en iyi hocaları geliyor, Türkiye'nin en iyi oyuncuları oynuyor. 2 tane şeyi becermememiz lazım. Çünkü burada her şey var; seyirci var, atmosfer var, stat var, sanayi var, para problemi olmaz. Bir; sahadaki kadroyu çok iyi kurmamız lazım. Teknik ekip ve oyuncular. 2; yönetim bazında ciddi bir profesyonel ekibe ihtiyacı var. Şu andaki yönetim şampiyon yaptı, helal olsun. Gece gündüz koşturdular, ettiler ama arkadaşların çoğunu tanımıyorum. Kapasitelerini de bilmiyorum; daha önce Süper Lig'de yöneticilik yaptılar mı veya geçmişlerini bilmiyorum. Onun için onlara bir şey demek istemem ama genel olarak söyleyeceğim şu; bu arkadaşları bir kere takdir etmek, teşekkür etmek lazım. Ama Süper Lig'deki organizasyonla 1. Lig'deki organizasyon arasında uçurum var. Sahayı veya bu organizasyonu yapamazsak olmaz.

"BEN DE ENDİŞE TAŞIYORUM"

Taraftarın asansör takım olma endişesiyle ilgili olarak da duygularını ve yapılması gerekenleri anlatan Saffet Sancaklı, şu şekilde konuştu:

Ben de endişe taşıyorum. Çünkü Kocaelispor'da o dönem Avrupa kupalarında oynadık. Sporting Lizbon maçı oynuyoruz. Hocası dünyaca ünlü Bobby Robson. Figo'lar falan oynuyor. O zaman ‘Benim yardımcım Kocaeli'ye geldi, sizi izledi' dedi. Gelmiş, burada otelde kalmış. Bir hafta antrenmanlarımızı seyretmiş. Bizim bir maçımızı seyretmiş. Kim o yardımcı hoca? Mourinho. Kocaelispor, böyle bir takımdı. Yaşı 40 ve üstü olanlar o günlerde tattı onu. Şimdi millet onu istiyor. Ben de istiyorum; şu andaki yönetimden, şu andaki bütün yetkililerden. Bana düşen bir şey varsa yardım istesinler, ben elimden geleni yapayım. Ama kendileri yapsın, kendileri becersin. İnşallah da becerirler. Ama becermezlerse olmaz. Bir taraftar olarak ben de endişeleniyorum. Onun için bekliyorum. Ne olacak, ne bitecek diye.

"SÜPER LİG İLE 1. LİG ARASINDA UÇURUM VAR"

Sancaklı, kulübü yönetiyor olsaydı bu sene şampiyon olan kadrodan kimleri Süper Lig'e taşıyacağına dair soruya ise, şu yanıtı verdi:

Kadro 25 kişidir. Yani bu 25 kişiden 10 kişi falan kalır. Bu Kocaelispor'a özel bir durum değil. Gençlerbirliği de çıktı, bir takım daha çıkacak. Onlar için de aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü 1. Lig ile Süper Lig arasında uçurum var.

"ACİL BİR ALT YAPI HAMLESİNE İHTİYAÇ VAR"

Kocaelispor'un Süper Lig için kuracağı kadroya dair de önerilerini paylaşan Saffet Sancaklı, şu sözleri kaydetti: