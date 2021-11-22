Şahan Gökbakar taraftarlara kızdı! Sahada Koreli varken Squid Game olur mu?

Şahan Gökbakar taraftarlara kızdı! Sahada Koreli varken Squid Game olur mu?

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Squid Game temalı bir koreografi hazırlandı. Derbi sonrası yorum yapan Şahan Gökbakar ise "Sahada Koreli varken Squid Game olur mu?" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan dev derbi hem ilginç hem de heyecanlı anlara sahne oldu.

Maçın kazananı 2-1 ile Fenerbahçe olurken, Galatasaray 52 bin taraftarının önünde oynadı.

Koronavirüs nedeniyle statlara tam kapasite seyirci alnmıyordu ancak bu yasak kalktı ve statta muhteşem görüntüler meydana geldi.

Galatasaraylılar derbiye özel bir koreografi hazırlarken, Squid Game temasının kullanıldığı görüldü.

Netflix'in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinden esinlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç sonu Şahan Gökbakar'ı kızdırdı.

Şahan Gökbakar maç sonu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, derbiyi değerlendirdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN DERBİ YORUMU

Şahan Gökbakar NEF Stadı’ndaki karşılaşmayı, Instagram hesabından paylaştığı ‘Derbi bitti derdi kaldı’ başlıklı hikaye ile değerlendirdi.

Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae'nin performansına dikkati çeken Gökbakar, "Sahada Koreli varken neden "Squid Game" koreografisi; adam kahraman oldu resmen." dedi.

Gökbakar, "Marcao ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Diagne’nin golü iptal ise itmeden dolayı, Berkan’ı itmek penaltı olmalıydı" ifadelerini kullandı.