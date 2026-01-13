Abone ol: Google News

1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 25 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Açıl ile karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 17:09
Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl ile vedalaştı
  • Sakaryaspor, oyuncusu Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdı.
  • 25 yaşındaki savunma oyuncusunun ayrılığı, kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.
  • Oğuzhan Açıl'a kulübe katkıları için teşekkür edildi ve gelecekte başarı dilendi.

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı bildirildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada, Oğuzhan Açıl'a kulübe verdiği emek için teşekkür edilerek, kariyerinin devamında başarılar dilendi.

