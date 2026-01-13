Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl ile vedalaştı

- Sakaryaspor, oyuncusu Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdı.
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı bildirildi.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Açıklamada, Oğuzhan Açıl'a kulübe verdiği emek için teşekkür edilerek, kariyerinin devamında başarılar dilendi.