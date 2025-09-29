Sakaryaspor - Sivasspor maçında gol çıkmadı

1. Lig'de 8. hafta maçında Sakaryaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sakaryaspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Hem Sakaryaspor, hem de Sivasspor zaman zaman etkili ataklar üretmesine rağmen sonua ulaşamadı.

SİVASSPOR KIRMIZI GÖRDÜ

Sivasspor'da Luan maçın 90. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KADRODA YER ALMADILAR

Sakaryaspor'da kadro dışı olan Caner Erkin ve Burak Altıparmak maç kadrosunda yer almadı.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 9

Bu beraberlik sonrası Sakaryaspor ve Sivasspor pouanını 9'a yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta maçında Sakaryaspor, Sarıyer'e konuk olacak. Sivasspor, Serik Spor'u ağırlayacak.