Sakaryaspor, Vanspor FK'yı son dakikada yendi

1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile Vanspor FK kozlarını paylaştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip son anlarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı.

Sakaryaspor'un gollerini 30. dakikada Fofana ve 90+4'de Ruan Teixeria kaydetti.

Vanspor FK'nın tek golü ise 63. dakikada Santeri Hostikka kaydetti

İki ekibin buldukları birer gol VAR'a takıldı.

KIRMIZI ÇIKTI

Sakaryaspor'un attığı ikinci golden sonra, golün sahibi Ruan Teixeria ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 32'a çıkartırken, Vanspor FK ise 42 puanda kaldı.

Sakaryaspor gelecek hafta Serikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Vanspor FK ise kendi evinde Sarıyer'i konuk edecek.