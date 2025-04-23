Sakaryaspor'da İlker Püren dönemi sona erdi

1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da, ligin 35’inci haftasında Iğdır FK karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.

Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.