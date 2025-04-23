Sakaryaspor'da İlker Püren dönemi sona erdi

DHA
1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da, ligin 35’inci haftasında Iğdır FK karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.
Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
SAKARYASPOR'UN KALAN MAÇLARI
Sakaryaspor’un 1'inci Lig’de sezon bitimi öncesinde Erzurumspor FK (E), Gençlerbirliği (D) ve Esenler Erokspor (E) maçları kaldı.
Yeşil-siyahlılar 45 puanla düşme hattının 5 puan üstünde 15'inci sırada bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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