Abone ol: Google News

Sakaryaspor'da İrfan Buz'un görevi devam edecek

Sakaryaspor Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yola devam edileceğini duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
Sakaryaspor'da İrfan Buz'un görevi devam edecek

1. Lig ekiplerinde Sakaryaspor'un yeni yönetimi, teknik direktör İrfan Buz ile yola devam kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan görüşmeler sonucunda, birlikte yola devam etme kararı alınmıştır.

3 MAÇA ÇIKTI

Yeşil-siyahlı ekip, 23 Nisan'da teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz ile ligin son 3 haftasında sahaya çıktığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

BAŞKAN MUHAMMET KIRATLI OLMUŞTU

Sakaryaspor Kulübü'nün 8 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulunda ise başkanlığa Muhammet Kıratlı getirilmişti.

Eshspor Haberleri