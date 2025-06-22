Sakaryaspor'da İrfan Buz'un görevi devam edecek

1. Lig ekiplerinde Sakaryaspor'un yeni yönetimi, teknik direktör İrfan Buz ile yola devam kararı aldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
Teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan görüşmeler sonucunda, birlikte yola devam etme kararı alınmıştır.
3 MAÇA ÇIKTI
Yeşil-siyahlı ekip, 23 Nisan'da teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz ile ligin son 3 haftasında sahaya çıktığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
BAŞKAN MUHAMMET KIRATLI OLMUŞTU
Sakaryaspor Kulübü'nün 8 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulunda ise başkanlığa Muhammet Kıratlı getirilmişti.