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İHA

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Erzincan 1. Amatör Küme play- off final maçında, Erzincangücüspor ile 24 Sağlıkspor karşı karşıya geldi.

Maçın ikinci yarısında, 24 Sağlıkspor’dan bir oyuncu sakatlık yaşadı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Saha içinde sedyenin bulunmaması ya da kullanılmaması nedeniyle oyuncu, futbolcular ve görevli kişiler tarafından kollarından ve bacaklarından tutularak adeta karga tulumba saha kenarına taşındı.

Bu görüntü, hem tribünlerde hem sosyal medyada tepki topladı.

Maç, Erzincangücüspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.