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    Sakatlanan Sergio Oliveira'nın son durumu

    Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira'nın son durumu belli oldu.
    • 28.11.2022 - 10:56
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    Sakatlanan Sergio Oliveira'nın son durumu

    Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi devam ediyor. Önceki günkü antrenmanda ayak bileği burkulan Sergio Oliveira'nın dün MR'ı çekilirken, durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

    Ligde son oynanan Başakşehir maçında sakatlanan ve sol dizinde kemik ödemi oluşan Milot Rashica'nın ise kısa süre içinde takımla beraber antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

    Diğer sakatların da tedavisi devam ediyor

    Sarı-kırmızılıların diğer sakat futbolcuları Emre Taşdemir ile Ross'un tedavilerine ise devam edildi.

    Sakatlanan Sergio Oliveira nın son durumu #1


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