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İHA

Süper Lig'in 34 haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Alınan derbi mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler de taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

TAKIM OTOBÜSÜNÜ BEKLEDİLER

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geldi ve takım otobüsünü bekledi.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Otobüsün tesislere girişi sırasında sarı-lacivertlileri taraftarlar tepkilerini burada da sürdürdü ve Fenerbahçe Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.