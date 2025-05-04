İHA
Süper Lig'in 34 haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Alınan derbi mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler de taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.
TAKIM OTOBÜSÜNÜ BEKLEDİLER
Bazı Fenerbahçeli taraftarlar da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geldi ve takım otobüsünü bekledi.
İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Otobüsün tesislere girişi sırasında sarı-lacivertlileri taraftarlar tepkilerini burada da sürdürdü ve Fenerbahçe Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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