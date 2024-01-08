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Samet Aybaba Beşiktaşlı taraftarlara yanıt verdi: Yavaş yavaş hepsi gidecek

Samet Aybaba Beşiktaşlı taraftarlara yanıt verdi: Yavaş yavaş hepsi gidecek Rizespor maçı için geldiği kentte Beşiktaşlı taraftarların sitemiyle karşılaşan Samet Aybaba, "Yavaş yavaş hepsi gidecek" dedi.