Samet Aybaba Beşiktaşlı taraftarlara yanıt verdi: Yavaş yavaş hepsi gidecek Rizespor maçı için geldiği kentte Beşiktaşlı taraftarların sitemiyle karşılaşan Samet Aybaba, "Yavaş yavaş hepsi gidecek" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'de ertelenen ve yarın oynanacak olan karşılaşma için Rize'ye gitti.

Siyah beyazlı kulübün futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, kendilerini karşılayan taraftarlarla selamlaştı.

"Yavaş yavaş kardeşim"

Taraftarlardan bazıları, Muleka, Rebic, Ghezzal, Tayfur ve Onur'u kastederek, "Go home" , "We are not in holiday" sözleriyle tepki gösterdi.

"Onur gidecek, tayfur gidecek, hepsi gidecek!" tepkilerine şöyle yanıt verdi: "Yavaş yavaş kardeşim, hepsini nasıl gönderelim"

Beşiktaş, yarın Rizespor ile saat 20:00'de karşı karşıya gelecek.