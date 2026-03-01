Sami Uğurlu'dan Fenerbahçe maçı sözleri!

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK TAKIMA KARŞI 1 PUANA HERKES RAZI OLUR"

Tecrübeli teknik direktör maç hakkında, "Maçtan önce sorsanız büyük takıma karşı 1 puana herkes razı olur. Daha sonradan oyuna giren oyuncuları da ligin üzerinde oyuncular. Biz maç öncesinde reaksiyon göstereceğimizi biliyorduk. Son 4 maçta 8 puan çıkardık içeride, ikisi Fenerbahçe ve Trabzonspor. Bu iç saha performansı bizi mutlu diyor." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN DE BİZİM DE POZİSYONLARIMIZ VAR"

Sami Uğurlu, "58'e kadar istediğimiz gibi gitti oyun. 3'lü çıkabileceklerini tahmin etmiştik. Kenar iki stoperlere top geldiğinde şiddetli baskıyla geçiş yapmak istiyorduk. İlk 60 dakika bunu çok iyi yaptık. Giannetti sakatlandı ve zorunlu değişiklik yaptık ilk yarıda. Özellikle ikinci yarıda 60'dan sonra yorgunluklar başladı. Doğukan şiddetli oynadı orada, baskıları doğru yaptı, geçişleri doğru yaptı. Çok yoruldu ve ağrı hissetti, oraya Dario'yu aldık, Storm'u kenara çektik. 2-1'den sonra talihsiz bir gol yedik. Fenerbahçe'nin de bizim de pozisyonlarımız var. 2-1'den sonra net pozisyonumuz vardı, atabilsek koparırdık. 2-0'a getirdikten sonra buraya gelince kaybedilen 2 puan mı, kazanılan 1 puan mı anlayamıyoruz şu an." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ TAKIMIZ"

Antalyaspor teknik direktörü Uğurlu, "İç sahadaki performansı deplasmana yansıtınca sonuçlarını alacağız. Güçlü takımız. Oyuncularımın kazanma arzusu çok fazla. Fenerbahçe maçında alınan 1 puan diyelim. Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Taraftar da arkamızda olduğu sürece iç sahada güçlü bir Antalyaspor oluyor. Deplasmandan alınacak puanlar bizi daha da yukarıya taşıyacaktır. 60'tan sonra yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık." dedi.

"YUKARIYA ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Uğurlu, Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada oynadıkları 4 karşılaşmada 8 puan kazandıklarını söyledi.

Fenerbahçe karşısında iki puan kaybedip, bir puan kazanmış gibi olduklarını ifade eden Uğurlu, "İç saha performansımız oldukça iyi. Bu performansımızı dışarıya yansıtmak lazım. Fizik ve mental olarak buna hazırız. Fenerbahçe gibi iyi, kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Özellikle maçın 60 dakikalık bölümünde istediklerimizi sahaya yansıttık. 2-1'den bir iki dakika sonra bulduğumuz pozisyonu gole çevirebilseydik maçı kazanabilirdik. Talihsiz bir şekilde kendi kalemize attığımız gol, moral olarak takımı aşağıya çekti. Oyun içinde bireysel hatalar oluyor. Bunlar ne kadar az olursa, puan olarak o kadar yukarıya çıkıyor. Tempolu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece iç sahada sıralama olarak daha yukarıya çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Uğurlu, oyuncularını Fenerbahçe maçındaki mücadelelerinden dolayı kutladı, taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.