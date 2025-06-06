İHA
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tamamlandı.
Galatasaray, şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı.
Müsabakaları takip eden seyirci sayıları da belli oldu.
ZİRVEDE YİNE GALATASARAY VAR
Galatasaray, 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla bu alanda da sezonu ilk sırada tamamladı.
Galatasaray'ı, Fenerbahçe ikinci ve Beşiktaş da üçüncü sırada takip ederken Trabzonspor dördüncü, Samsunspor da beşinci oldu.
Süper Lig'de seyirci ortalamalarında ilk 5 şöyle:
1 - Galatasaray: 42 bin 532
2 - Fenerbahçe: 32 bin 530
3 - Beşiktaş: 27 bin 972
4 - Trabzonspor: 18 bin 380
5 - Samsunspor: 15 bin 903
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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