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İHA

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tamamlandı.

Galatasaray, şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Müsabakaları takip eden seyirci sayıları da belli oldu.

ZİRVEDE YİNE GALATASARAY VAR

Galatasaray, 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla bu alanda da sezonu ilk sırada tamamladı.

Galatasaray'ı, Fenerbahçe ikinci ve Beşiktaş da üçüncü sırada takip ederken Trabzonspor dördüncü, Samsunspor da beşinci oldu.

Süper Lig'de seyirci ortalamalarında ilk 5 şöyle: