Şampiyon Kocaelispor, son maçında alkışlarla karşılandı

İHA

1. Lig'in 35. haftasında matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig’e yükselme hakkı elde eden lider Kocaelispor, son maçına alkışlar ve çiçekler eşliğinde çıktı.

ALKIŞLARLA ÇIKTILAR

Ligin 38. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk eden ve 'Tiryakinim' şarkısı eşliğinde tünelden çıkan Kocaelisporlu futbolcular ve teknik ekip, Ankara takımı futbolcularının oluşturduğu koridordan alkışlar arasından geçerek sahaya geçti.