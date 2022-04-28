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    Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişiye spor müsabakalarından men

    Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişiye spor müsabakalarından men

    Kentte caddelere asılan Trabzonspor bayraklarını indirip, bu anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi.
    • 28.04.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 09:23
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    Samsun'da yaşayan 4 kişi, cadde ve sokaklara asılan bazı Trabzonspor bayraklarını indirdi.

    Bu anları da cep telefonu ile kaydeden 4 kişi, daha sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

    Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişiye spor müsabakalarından men İZLE

    Spor müsabakalarından men edildiler

    4 kişi hakkında '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca bu kişiler spor müsabakalarından men edildi.

    Samsun da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişiye spor müsabakalarından men #1

    Samsun da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişiye spor müsabakalarından men #2

    Samsun da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişiye spor müsabakalarından men #3

    Samsun da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişiye spor müsabakalarından men #4


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