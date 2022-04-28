Kentte caddelere asılan Trabzonspor bayraklarını indirip, bu anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi.

Samsun'da yaşayan 4 kişi, cadde ve sokaklara asılan bazı Trabzonspor bayraklarını indirdi.

Bu anları da cep telefonu ile kaydeden 4 kişi, daha sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişiye spor müsabakalarından men İZLE



Spor müsabakalarından men edildiler

4 kişi hakkında '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca bu kişiler spor müsabakalarından men edildi.













