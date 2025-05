Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: Avrupa kupalarına katılım için bu maç çok kritik

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 36’ncı haftasında karşılaşacakları müsabaka öncesinde DHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Avrupa kupalarına katılım için artık çok kritik bir virajda olduklarını belirten Veysel Bilen, şu şekilde konuştu:

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Sivasspor karşılaşması ve transfer dedikoduları hakkında konuşan Bilen, şu ifadeleri kullandı:

Bizim en büyük temennimiz, Sivasspor maçında stadın tamamen dolması. Taraftarımızdan ricamız, oyuncu kardeşlerimizi bu kritik virajda yalnız bırakmamaları. Çünkü bir sezon boyunca büyük emek verdik ve artık işin sonuna geldik. Her maçın ayrı bir hikayesi var ama bu maç, Avrupa kupalarına katılım açısından son derece kritik. Sivasspor’un konumu ya da hedefi bizi ilgilendirmiyor. Biz her zaman olduğu gibi yine kendimize bakıyoruz. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Transfer haberlerini artık sosyal medyadan öğreniyoruz. Artık basından da değil, aslı astarı olmayan transfer haberlerini sosyal medyadan görüyoruz. Şu an resmi olarak anlaştığımız bir oyuncu ya da kulüp bulunmuyor. Bu süreçte en önemli konu, takımın mevcut ahengini bozmamak. Bugüne kadar bu noktaya bizi taşıyan oyuncu grubumuz oldu. Bu başarıyı da yine aynı oyuncu grubuyla tamamlayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz.