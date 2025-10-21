Abone ol: Google News

Samsunspor - Dinamo Kiev maçını Ivar Orri Kristjansson yönetecek

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçta, İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Ivar Orri Kristjansson düdük çalacak.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 12:08
  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 23 Ekim Perşembe günü Dinamo Kiev ile karşılaşacak.
  • Maçı, İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek.
  • Karşılaşmada VAR ve AVAR hakemleri sırasıyla Manuel Schuettengruber ve Alexander Harkam olacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında 23 Ekim Perşembe günü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı, İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek.

SAMSUNSPOR'A İZLANDALI HAKEM

Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

Samsunspor - Dinamo Kiev karşılaşmasında VAR'da Avusturya'dan Manuel Schuettengruber, AVAR'da da Alexander Harkam yer alacak.

Eshspor Haberleri