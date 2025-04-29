Samsunspor, gözünü Avrupa kupalarına çevirdi

AA & Ensonhaber

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecekleri maçı kazanarak Avrupa kupalarından birisine katılım konusunda büyük bir adım atacaklarına inandığını söyledi.

Bilen, AA muhabirine, Bodrum FK maçını kazanarak 4 haftalık mağlubiyet serisine son vermenin mutluğunu yaşadıklarını kaydetti.

"BODRUM FK MAÇINI KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Avrupa hedefleri doğrultusunda Bodrum FK karşılaşmasına mutlak galibiyet için çıktıklarını hatırlatan Bilen, şunları dedi:

Avrupa kupalarına katılmamız için mutlaka Bodrum FK maçını kazanmamız gerekiyordu. Çok zor bir maç oldu. Yine hakem kararlarının konuşulduğu bir maç oldu. Sonuçta gülen taraf biz olduğumuz için mutluyuz. Ayrıca futbolcularımızın 1-0 geriden gelip 2-1 kazanarak geri dönüşe imza atmaları oldu.

"EYÜPSPOR MAÇINI KAFAMIZDA OYNAMAYA BAŞLADIK"

Eyüpspor ile yapacakları maça da değinen Bilen, şu ifadeleri kullandı:

Sezonun bizim açımızdan final maçlarından birisi olacak. Üçüncülük için doğrudan rakibimiz hem de kalan maçlarımıza baktığımız zaman Eyüpspor'u yendiğimiz takdirde en kötü ihtimalle Avrupa kupalarından birisine katılmayı büyük olasılıkla elde etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Teknik heyetimiz, futbolcularımız bu maçın önemini çok iyi biliyor. Artık Bodrum FK maçı geride kaldı ve Eyüpspor maçını kafamızda oynamaya başladık.

"EYÜPSPOR MAÇININ ARTIK MAZERETİ YOK"

Bilen, taraftarlara da Eyüpspor maçında takımı yalnız bırakmamaları yönünde çağrıda bulunarak, şunları kaydetti: