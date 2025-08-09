Samsunspor ilk hafta maçında Gençlerbirliği'ni yendi

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, ligin yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'ni ağırladı.
38. dakikada Samsunspor'un atağında ceza sahasına giren Tomasson'un pasında top, Kyabou'nun eline çarptı.
Hakem Ali Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıyı kullanan Mouandilmadji, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
SAMSUNSPOR GALİBİYETE UZANDI
67. dakikada Samsunspor, 2-0 öne geçti.
Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kaleci Gökhan Akkan'ı geçerek ağlarla buluştu. 2-0
88. dakikada Gençlerbirliği, farkı 1'e düşürdü.
Ani gelişen atakta Samsunspor defansının ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı top Metehan Mimaroğlu'nun önünde kaldı.
Bu futbolcu plase vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1
Samsunspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla yeni sezonun ilk maçından galip ayrılan Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor deplasmanına gidecek.
Puanla tanışamayan Gençlerbirliği ise Antalyaspor'u konuk edecek.