Samsunspor kafilesi Hollanda'ya ulaştı

Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Hollanda'nın Arnhem iline bağlı Osterbek bölgesine ulaştı.

Samsun'dan hava yolu ile Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'na giden kırmızı-beyazlı kafile, buradan 1,5 saatlik otobüs yolculuğuyla Hollanda'nın Osterbek bölgesinde konaklayacağı otele ulaştı.

YOĞUN İLGİ

Kafileyi havalimanı ve otelde Samsunsporlu taraftarlar karşıladı. Yeni transfer Logi Tomasson ile Muja, Van Drongelen ve Holse'ye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Futbolcular, taraftarlara imza dağıttı.

25 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da Samsun'da başlayan Karadeniz ekibi, çalışmalarına 25 Temmuz'a kadar Hollanda'da devam edecek.

Samsun ekibi, Hollanda'daki ilk antrenmanını bu akşam saatlerinde yapacak.

3 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Karadeniz ekibi, kamp boyunca 3 hazırlık maçı oynayacak.

Bu kapsamda 19 Temmuz'da KVC Westerlo, 22 Temmuz'da SC Telstar ile karşı karşıya gelecek Samsunspor'un 25 Temmuz'daki son hazırlık müsabakasını oynayacağı takım ise daha sonra netleşecek.