Samsunspor, Kayserispor'u son dakikada yendi

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor ile Erling Moe'nin çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.

Samsunspor, konuk ettiği rakibi Kayserispor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

KAZANAN, SON DAKİKADA SAMSUNSPOR

Samsunspor, 31. dakikada Antoine Makoumbou'nun golüyle Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kayserispor, Toni Borevkovic'in 46. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Samsunspor, 90+3. dakikada Logi Tomasson ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1'lik skorla kazandı.

HASRET SONA ERDİ

Ev sahibi Samsunspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 35 puana yükseldi. Kayserispor, 20 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Samsunspor hafta arasında UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano'ya konuk olacak.

Samsunspor, sahasındaki ilk maçı 3-1 kaybetmişti.

Karadeniz ekibi, ligde bir sonraki maçında ise Konyaspor'u konuk edecek.

Kayserispor, ligde bir sonraki maçında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.