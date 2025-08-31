Samsunspor taraftarlarının mola verdiği restoranda silahlı kavga

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde ise talihsiz bir olay yaşandı.

Samsunspor, Trabzonspor maçı öncesi çıkan olaylarda bir taraftarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.