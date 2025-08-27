Samsunspor’a Madagaskarlı kanat oyuncusu

FIFA'nın verdiği 2 dönemlik transfer yasağının bu yaz sona ermesiyle birlikte Samsunspor hem iç hem dış transferde hareketli günler geçiriyor.

Kırmızı-beyazlılar, son olarak Fransa 2. Lig ekiplerinden Dunkerque forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Zaid Seha’yı transfer etti.

Karadeniz temsilcisi, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan lisansı da çıkartılan oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Şimdiye kadar Auxerre’in alt yaş kategorilerinde 17 maça çıkan Seha, bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Ayrıca Samsunspor'un bu sezon transfer ettiği Omorowa, kiralık olarak başka bir takıma gönderildi.