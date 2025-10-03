Samsunspor'da Zeki Yavru'ya çirkin hareket tepki topladı

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor, Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda karşılaştı.

Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 22.00'de başladı ve mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jeremie Pignard yönetti.

Anthony Musaba’nın 10. dakikada attığı golle Samsunspor, Legia Varşova karşıısnda 1-0 öne geçti.

RAKİP TAKIMIN KAPTANI ÇİRKİNLEŞTİ

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Samsunspor, 3 puanın sahibi oldu.

Maçın son saniyelerinde sakatlanan ve acıyla kendini yere bırakan Zeki Yavru'yu Legia'nın kaptanı 37 yaşındaki stoper Artur Jedrzejczyk, bacaklarından tutarak sürüklemeye ve dışarı taşımaya çalıştı.

ZEKİ'Yİ SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTI

O anlar tepki toplarken Legia Varşova da yapılan hareketin "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Kulüp açıklamasında, "Sahada ve saha dışında her türlü saygısız ve kışkırtıcı davranışın karşısındayız." ifadelerine yer verdi.