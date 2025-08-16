Samsunspor'dan şaşırtan transfer: Devre arasına kadar kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ilginç bir transferle gündeme geldi.
Samsun ekibi, Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Posiadała ile devre arasına kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.
DEVRE ARASINA KADAR KİRALANDI
Samsun ekibi, soyal medya hesabından, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadała’yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" paylaşımında bulundu.
Samsunspor, önümüzdeki hafta UEFA Avrupa Ligi play-off etabında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'la karşılaşacak.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 11 MAÇTA GÖREV ALDI
Öte yandan 1.93 metre boyundaki Posiadala, 2024-2025 sezonunda görev aldığı 11 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı.