Samsunsporlu taraftarın sözleri sonrası Emre Kılınç sahayı terk etti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK deplasmanına konuk olacak olan Samsunspor'da taraftarlar antrenman sırasında tesisi ziyaret etti.
Ziyaret sırasında taraftarlar, oyuncularla konuşarak takıma motivasyon vermeye çalıştı.
"KALBİYLE AKLI ÇELİŞEN VARSA ALLAH'LA KENDİ ARASINDADIR"
O anlarda dikkat çeken bir olay yaşandı.
Konuşmada futbolculara ifade edilen ‘Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah’la kendi arasındadır’ sözlerinden sonra kırmızı-beyazlı ekibin sol kanatı Emre Kılınç arkasını dönerek antrenman sahasını terk etti.
ANTRENMAN SAHASINI TERK ETTİ
Emre Kılınç'ın takımından ayrılarak kenara geldiği anlar kameralara yansıdı.
Kılınç'ın bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte o anlar...
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