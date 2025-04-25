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Samsunsporlu taraftarın sözleri sonrası Emre Kılınç sahayı terk etti

Samsunsporlu taraftarın sözleri sonrası Emre Kılınç sahayı terk etti Samsunspor taraftar gruplarının tesis ziyaretinde söz alan bir taraftar, "Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah ile kendi arasındadır" dedikten sonra Emre Kılınç, antrenman sahasını terk etti.