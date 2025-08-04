Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi

Avrupa'daki temsilcilerimizden Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

Süper Lig'de geride kalan sezonu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Samsunspor'un play-off turundaki rakibi de belli oldu.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda, Shakhtar Donetsk - Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

YİNE ARDA TURAN SÜRPRİZİ

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bir önceki turda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. eleme turuna yükselmişti.

Shakhtar, Panathinaikos'u elerse Arda Turan ve ekibi bir kez daha Türkiye'ye gelecek.

İLK MAÇ 21 AĞUSTOS'TA

Öte yandan ilk maç 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 28 Ağustos Perşembe günü Samsun'da taraftarın önünde gerçekleşecek.